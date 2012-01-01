. У салоні штор було 450 м тканини. Першого дня продали п'яту частину тканини, а другого - третю частину того, що залишилося. Скільки метрів тканини продали другого дня?
Математика
. У салоні штор було 450 м тканини. Першого дня продали п'яту частину тканини, а другого - третю частину того, що залишилося. Скільки метрів тканини продали другого дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450/5=90м- продали в первый день 450-90=360м- осталось после первого дня 360/3=120м- продали во второй день
Гость:
450:5 = 90 м ткани продали в 1-й день 450-90 = 360 м ткани осталось 360:3 = 120 м ткани продали во 2-й день
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