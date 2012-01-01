найдите  сумму первых десяти членов геометрической прогрессии  .если х1=0.48,х2=0.32

Алгебра
найдите  сумму первых десяти членов геометрической прогрессии  .если х1=0.48,х2=0.32
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sn= n( x1 + xn) / 2 x10=x1 + (n-1)d= 0.48 + 9 * (-0,16)= - 0,96 d= x2-x1= 0.32 - 0.48= - 0.16  S10= 10 ( 0,48 - 0,96) / 2 = -4,8 /2= -2,4 
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