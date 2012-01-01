записать предложение со словосочетанием теплое летнее утро в родительном падеже
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записать предложение со словосочетанием теплое летнее утро в родительном падеже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С этого теплого летнего утра начались странные события.
Гость:
С этим тёплым утром я вставал с кровати!
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