страны -союзники и сочувствующие Турции страны в Крымской войне? параграф 14.История России. 

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Крымская война – это русско-турецкая война 1853–1856 года. В этой войне Россия воевала с военной коалицией, в которую, кроме Османской империи, входили Великобритания, Франция и Сардиния. Целью Крымской войны 1853 – 1856 года было господство на Ближнем Востоке.