страны -союзники и сочувствующие Турции страны в Крымской войне? параграф 14.История России. 

Обществознание
страны -союзники и сочувствующие Турции страны в Крымской войне? параграф 14.История России. 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крымская война – это русско-турецкая война 1853–1856 года. В этой войне Россия воевала с военной коалицией, в которую, кроме Османской империи, входили Великобритания, Франция и Сардиния. Целью Крымской войны 1853 – 1856 года было господство на Ближнем Востоке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
54дм3 и 12см3      : 14
Ответить
Математика
На прямой расположены 5 точек - K,L,M,N,T (именно в таком порядке). Известно, что KL=1м92см, MT =3м17см , KM=LN . Найдите длину отрезка NT. Ответ о...
Ответить
Математика
54дм(кубических) и 12см (кубических)      : 14
Ответить
Геометрия
В треугольнике ABC угол C=90; угол B=49 ;ВС=9 см найти длину AC
Ответить
Биология
Мужчина с нормальным извертовостью крови взволнован известием что сестра его жены родила мальчика гемофилика . В какой мере могло бы его успокоить ...
Ответить