страны -союзники и сочувствующие Турции страны в Крымской войне? параграф 14.История России.
Обществознание
страны -союзники и сочувствующие Турции страны в Крымской войне? параграф 14.История России.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крымская война – это русско-турецкая война 1853–1856 года. В этой войне Россия воевала с военной коалицией, в которую, кроме Османской империи, входили Великобритания, Франция и Сардиния. Целью Крымской войны 1853 – 1856 года было господство на Ближнем Востоке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
На прямой расположены 5 точек - K,L,M,N,T (именно в таком порядке). Известно, что KL=1м92см, MT =3м17см , KM=LN . Найдите длину отрезка NT. Ответ о...