В треугольнике ABC угол C=90; угол B=49 ;ВС=9 см найти длину AC
Геометрия
В треугольнике ABC угол C=90; угол B=49 ;ВС=9 см найти длину AC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
итак,у нас есть угол В=49 градусов. тангенс угла В равен 1,15. а тангенс-отношение противолежащего к прилежащему катету, тоесть тангент В равен отношению АС к СВ отсюда выразим АС=10,35
Гость:
1)по т.Пифагора Катет AC=BC*tg49=9tg49 tg49- можно найти в таблице Брадиса!!!!! Ответ:AC=9tg49
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