В треугольнике ABC угол C=90; угол B=49 ;ВС=9 см найти длину AC

Геометрия
В треугольнике ABC угол C=90; угол B=49 ;ВС=9 см найти длину AC
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
итак,у нас есть угол В=49 градусов. тангенс угла В равен 1,15. а тангенс-отношение противолежащего к прилежащему катету, тоесть тангент В равен отношению АС к СВ отсюда выразим АС=10,35
Гость:
1)по т.Пифагора Катет AC=BC*tg49=9tg49 tg49- можно найти в таблице Брадиса!!!!! Ответ:AC=9tg49
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Мужчина с нормальным извертовостью крови взволнован известием что сестра его жены родила мальчика гемофилика . В какой мере могло бы его успокоить ...
Ответить
Русский язык
Определите время глаголов.                                                                           Я родился и вырос в деревне(и)...Мы,ребятишки,...
Ответить
Обществознание
какие были у заслуги андрея боголюбского
Ответить
Русский язык
письмено прострогай глагол лью сижу в настоящем времени
Ответить
Математика
Спутник пролетает 84000км за 3 часа.За какое время он пролетит 420000км,если будет двигаться с той же скоростью?Какое расстояние спутник пролетит з...
Ответить