Определите время глаголов. Я родился и вырос в деревне(и)...Мы,ребятишки,всегда первыми узнавали новости.ПЛИЗ=)=)=)=)=)
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Определите время глаголов. Я родился и вырос в деревне(и)...Мы,ребятишки,всегда первыми узнавали новости.ПЛИЗ=)=)=)=)=)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Будущее, 2)прошедшее
Гость:
Я родился (прош.вр.) и вырос (прош.вр.) в деревне.Мы, ребятишки, всегда первыми узнавали (прош.вр.) новости.
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