Определите время глаголов. Я родился и вырос в деревне(и)...Мы,ребятишки,всегда первыми узнавали новости.ПЛИЗ=)=)=)=)=)

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Определите время глаголов. Я родился и вырос в деревне(и)...Мы,ребятишки,всегда первыми узнавали новости.ПЛИЗ=)=)=)=)=)

Автор: Гость