Спутник пролетает 84000км за 3 часа.За какое время он пролетит 420000км,если будет двигаться с той же скоростью?Какое расстояние спутник пролетит за 9 ч.если будет двигаться с той же скоростью?

Математика

Спутник пролетает 84000км за 3 часа.За какое время он пролетит 420000км,если будет двигаться с той же скоростью?Какое расстояние спутник пролетит за 9 ч.если будет двигаться с той же скоростью?

Автор: Гость