Спутник пролетает 84000км за 3 часа.За какое время он пролетит 420000км,если будет двигаться с той же скоростью?Какое расстояние спутник пролетит за 9 ч.если будет двигаться с той же скоростью?
Математика
Спутник пролетает 84000км за 3 часа.За какое время он пролетит 420000км,если будет двигаться с той же скоростью?Какое расстояние спутник пролетит за 9 ч.если будет двигаться с той же скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84000:3=28000(км/ч)- скорость спутника 420000:28000= 15 (час) 28000х9=252000 (км)
Гость:
Найдем скорость спупника V: V=84000/3=28000 км/ч Теперь найдем время t, за которое он пролетит 420000 км: t=420000/28000=15 ч А теперь расстояние S, которое пройдет за 9 ч: S=9*28000=252000 км Ответ: 15 ч и 252000 км
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