Лодка шла по течению со скоростью 12,6 км/ч, а против течения со скоростью 8,8 км/ч. Найдите скорость течения ,зная, что собственная скорость лодки не изменилась
Математика
Лодка шла по течению со скоростью 12,6 км/ч, а против течения со скоростью 8,8 км/ч. Найдите скорость течения ,зная, что собственная скорость лодки не изменилась
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем среднее арифметическое скоростей. (12,6+8,8)/2 = 10,7 - скорость лодки 12,6-10,7 = 1,9 - скорость течения ответ сама напишеш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Геометрия
BE перпендикуляр к плоскости ромба ABCD,его диагонали AC и BD пересекаются в точке O. Докажите что прямая AC перпендикулярна плоскости треугольника...
Алгебра
является ли членом арифметической прогресии 20,7 ; 18,3 ; ..... число: а)-1,3 б)-3,3? распишите плиз
Алгебра