Лодка шла по течению со скоростью 12,6 км/ч, а против течения со скоростью 8,8 км/ч. Найдите скорость течения ,зная, что собственная скорость лодки не изменилась

Математика

Лодка шла по течению со скоростью 12,6 км/ч, а против течения со скоростью 8,8 км/ч. Найдите скорость течения ,зная, что собственная скорость лодки не изменилась

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