В школе было голосование. Всего участвовало 321 учеников. Победил Игорь Николаев. За него проголосовало 142 ученика. Сколько % учеников проголосовало за Игоря Николаева ?
Математика
В школе было голосование. Всего участвовало 321 учеников. Победил Игорь Николаев. За него проголосовало 142 ученика. Сколько % учеников проголосовало за Игоря Николаева ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
321- все ученики 142-проголосовало 142:321*100=44%
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