В школе было голосование. Всего участвовало 321 учеников. Победил Игорь Николаев. За него проголосовало 142 ученика. Сколько % учеников проголосовало за Игоря Николаева ?

Математика

В школе было голосование. Всего участвовало 321 учеников. Победил Игорь Николаев. За него проголосовало 142 ученика. Сколько % учеников проголосовало за Игоря Николаева ?

Автор: Гость