ПРИДУМАТЬ СТИХ ПРО ЦВЕТЫ, ФРУКТЫ, ПТИЦУ
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ПРИДУМАТЬ СТИХ ПРО ЦВЕТЫ, ФРУКТЫ, ПТИЦУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Как сделать триста зонтиков?-Спросил у мамы мальчик! Она ему ответила: -Подуй на одуванчик!
Гость:
Однажды мама с магазина Пренесла домой корзину. А корзина не пуста, Ягод,овощей полна! Много там было малины, В ней есть много витаминов! Чтоб здоровье нам иметь Нужно,дети,фрукты есть!
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