ПРИДУМАТЬ СТИХ ПРО ЦВЕТЫ, ФРУКТЫ, ПТИЦУ

-Как сделать триста зонтиков?-Спросил у мамы мальчик! Она ему ответила: -Подуй на одуванчик!

Гость: Гость:

Однажды мама с магазина Пренесла домой корзину. А корзина не пуста, Ягод,овощей полна! Много там было малины, В ней есть много витаминов! Чтоб здоровье нам иметь Нужно,дети,фрукты есть!