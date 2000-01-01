В КОМНАТЕ ДЛИНОЙ 6М50СМ И ШИРИНОЙ 3М50СМ УКЛАДЫВАЮТ ПЛИНТУС ,СКОЛЬКО М ПЛИНТУСА НУЖНО КУПИТЬ ЧТОБЫ ОБЛОЖИТЬ
Математика
В КОМНАТЕ ДЛИНОЙ 6М50СМ И ШИРИНОЙ 3М50СМ УКЛАДЫВАЮТ ПЛИНТУС ,СКОЛЬКО М ПЛИНТУСА НУЖНО КУПИТЬ ЧТОБЫ ОБЛОЖИТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=6м 50см+ 3м 50см= 650см + 350см= 1000см*2=2000см 2000см= 20м ответ: для обложения комнаты нужно 20м плинтуса
Гость:
Надо найти площадь пола. Для этого ширину надо умножить на длину пола 6,50 * 3,50 = 22,75 квадратных метра Если плинту продают только целыми квадратными метрами, то округлим до 23 квадратных метров
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