Периметр квадрата равен : а)16 см б)14 см в) 13 см г)17 см Найдите длину стороны квадрата
Математика
Периметр квадрата равен : а)16 см б)14 см в) 13 см г)17 см Найдите длину стороны квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр это сумма всех сторон , у квадрата они равны надо разделить на 4, итого а)4 см, б)3,5см, в)3,25 г)4,25
Гость:
16:4=4 cm одна сторона 14:4=3,5cm одна сторона 13:4=3,25cm одна сторона 17:4=4,25cm одна сторона
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