Выпишите предложения, в которых есть словосочетания сущ. и прил. в единственном числе в винительном падеже. Поставьте в скобках вопросы перед прилагательными. Утренний ветерок разогнал туман. Было чудесное весеннее утро. В широ...

Русский язык

Выпишите предложения, в которых есть словосочетания сущ. и прил. в единственном числе в винительном падеже. Поставьте в скобках вопросы перед прилагательными. Утренний ветерок разогнал туман. Было чудесное весеннее утро. В широкое окно лились солнечные лучи. Во дворе послышался громкий, заливистый лай собаки. Пастухи выгоняли скот на ближнее пастбище. Трактористы вспахали большой участок земли под посевы. Перед контрольной работой дежурный раздал тетради. Дежурный ученик принес географическую карту. В шкафу стоит столовая посуда. Школьная столовая открыта до конца занятий. Мороженное мясо дольше хранится. Сливочное мороженное изготавливают на заводе.

Автор: Гость