на сколько надо увеличить 3000 чтоб получить произведения двух множителей первый их которых наименьше трехзначное число а второй в 4 раза меньше первого

Алгебра

на сколько надо увеличить 3000 чтоб получить произведения двух множителей первый их которых наименьше трехзначное число а второй в 4 раза меньше первого

Автор: Гость