на сколько надо увеличить 3000 чтоб получить произведения двух множителей первый их которых наименьше трехзначное число а второй в 4 раза меньше первого
Алгебра
на сколько надо увеличить 3000 чтоб получить произведения двух множителей первый их которых наименьше трехзначное число а второй в 4 раза меньше первого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое число 100, второе 100:4=25 перемножаем 100*25=2500 вычитаем из 2500 3000, чтобы узнать, на сколько нужно увеличить 3000 2500-3000= -500
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