вычислите tg(arcsin(-3/5) + arccos(-1/корень из 2))
Алгебра
вычислите tg(arcsin(-3/5) + arccos(-1/корень из 2))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tg(-arcsin(3/5) +П- arccos(1/корень из 2)) =tg(-arcsin(3/5) +3.4*П)
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