важным признаком в определении названия группы водорослей является цвет их основного пигмента-__________________________
Биология
важным признаком в определении названия группы водорослей является цвет их основного пигмента-__________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Важным признаком в определении названия группы является цвет их основного пигмента - хлорофила, участвующего в фотосинтезе.
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