на 3кгмасла взяли 16 кг семечек,сколько надо семечек на 15 кг масла?
Математика
на 3кгмасла взяли 16 кг семечек,сколько надо семечек на 15 кг масла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/3=5 16*5=80 80кг семян потребуеться чтобы получить 15кг масла
Гость:
3 кг масла = 16 кг семечек х кг масла = 15 кг семечек 3*15/16 = 2.8 кг масла
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