на 3кгмасла взяли 16 кг семечек,сколько надо семечек на 15 кг масла?

Математика
на 3кгмасла взяли 16 кг семечек,сколько надо семечек на 15 кг масла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/3=5      16*5=80 80кг семян потребуеться чтобы получить 15кг масла  
Гость:
3 кг масла = 16 кг семечек х кг масла = 15 кг семечек 3*15/16 = 2.8 кг масла 
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