Самодиктант.Подбери и запиши 15-20 глаголов с изученными орфограммами(частица не,-тся и ться,мягкий знак после шипящих в неопределённой форме и в форме 2-го лица ед.числа,безударные гласные в личных окончаниях).
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Самодиктант.Подбери и запиши 15-20 глаголов с изученными орфограммами(частица не,-тся и ться,мягкий знак после шипящих в неопределённой форме и в форме 2-го лица ед.числа,безударные гласные в личных окончаниях).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не мог, не цветёт, не выходим, не включаю, не удержать, исключения- ненавидит, негодует, недоумевать, невзлюбить, недомогать, неволить играется, поётся, учится, красится, прятаться, гнуться, согласиться, интересоваться, надеяться, мыться, одеваться ползёшь, шагаешь,видишь, дышишь, Знаешь, бываешь, бродишь.любишь, печь, беречь, зажечь, увлечь, стеречь, держишь, видишь,копаешь, знаешь, вспомнишь, выходишь, катаешься
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