Самодиктант.Подбери и запиши 15-20 глаголов с изученными орфограммами(частица не,-тся и ться,мягкий знак после шипящих в неопределённой форме и в форме 2-го лица ед.числа,безударные гласные в личных окончаниях).

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Самодиктант.Подбери и запиши 15-20 глаголов с изученными орфограммами(частица не,-тся и ться,мягкий знак после шипящих в неопределённой форме и в форме 2-го лица ед.числа,безударные гласные в личных окончаниях).

Автор: Гость