Найти первый член и разность арифметической прогрессии (bn) если b16= - 37 и b6= -7

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Воспользуемся формулами n-го члена ар. прогрессии и составим и решим систему. аn=а1+d(n-1) b16=b1+15d b6=b1+5d b1+15d=-37 b1+5d=-7 Решим систему способом сложения, для этого второе уравнение системы умножим на -1, получим: b1+15d=-37 -b1-5d=7 10d = -30 d=-30:10 d=-3 b1+5d=-7 b1+5(-3) = -7 b1-15=-7 b1=-7+15 b1=8 ответ: b1=8; d=-3