в основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см определить боеовое ребро призмы если ее боковая поверхность равна 120 см квадратных
Геометрия
в основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см определить боеовое ребро призмы если ее боковая поверхность равна 120 см квадратных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Расмотрим треугольник в основании и найдем гипотенузу по т.Пифагора с(в.кв)=8*8+6*6 с(в.кв)=100 с=10 2) S(бок.пов)= P*l где l-боковое ребро P=6+8+10=24 120=24l l=5 Ответ: l=5см
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