в основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см определить боеовое ребро призмы если ее боковая поверхность равна 120 см квадратных

Геометрия

в основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см определить боеовое ребро призмы если ее боковая поверхность равна 120 см квадратных

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