когда из бидона отлили 4 л кваса,в бидоне осталось на 3л больше,чем отлили. сколько литров кваса было в бидоне?
Математика
когда из бидона отлили 4 л кваса,в бидоне осталось на 3л больше,чем отлили. сколько литров кваса было в бидоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+3=7л осталось 4+7=11л было
Гость:
Если в нем осталось на три литра больше чем отлили, то осталось 3+4=7 Тогда было литров 7+4=11литров кваса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выполните синтаксический разбор предложения.- Горели в одно и то же время Коретный ряд ,Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская барки на Москве-Рек...
Русский язык
помогите пожалуйста составить предложения со словами;1 на счет. 2 не смотря на. 3 на встречу 4.навстречу.
Українська література