когда из бидона отлили 4 л кваса,в бидоне осталось на 3л больше,чем отлили. сколько литров кваса было в бидоне?

Математика
когда из бидона отлили 4 л кваса,в бидоне осталось на 3л больше,чем отлили. сколько литров кваса было в бидоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+3=7л осталось 4+7=11л было
Гость:
Если в нем осталось на три литра больше чем отлили, то осталось 3+4=7 Тогда было литров 7+4=11литров кваса
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