помогите пожалуйста написать сочинение по одной из тем по роману М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени": 1.Печорин и Максим Максимыч 2.Женские образы в романе. 3.Печорин и Грушницкий 4.Печорин и Вернер 5.Жизнь и судьба Печорина ...

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Женские образы сюжетно связаны с Печориным.Сам автор ко всем героиням относится с любовью.Бэла хороша внутренне,у неё есть гордость,чуувство собственного достоинства.Самая главная черта-умение любить и быть верной.Очень верной является и Вера,она-натура цельная.Вера-единственная женщина,которую Печорин не мог обмануть,это говорит о том,что герой способен на сильное чувство.Княжна Мэри у читателей вызывает симпатию и сочувствие.Однако,Печорин с ней поступает жестоко:он добивается любви,хотя сам совершенно не любит.Почему же так поступает Печорин?Скорее всего в Печорине очень много жизненной энергии,которая порождает бороться и побеждать:"с тех пор,как я живу и действую,судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм...невольно я разыгрывал жалкую роль палача или прекдателя". Печорин и Вернер.Вернер ближе всех к Печорину и по интелликтуальному развитию и по человеческим качествам.Он умен,имеет иронический склад ума.Это,пожалуй,единственный человек,с которым Печорину легко и просто.Печорин дорожит мнением Вернера.Создается впечатление,что Вернер единственный друг Печорина,но,к сожалению,в сцене дуэли они оба ведут себя так,как неподобает другу.Из этого следует,что настоящих друзей у Печорина нет и он по-прежнему одинок.