Сравните древнегреческие и современные Олимпийские игры. Общее: Различия: Древнегреческие игры Современные игры
Обществознание
Сравните древнегреческие и современные Олимпийские игры. Общее: Различия: Древнегреческие игры Современные игры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
общее в том,что 1) и там и там была одна цель у участников это одержать победу,2) олимпийские игры и были и сейчас устраиваются для развлечения 3)используется спортивный инвинтарь. Различия в том,что по сравнению с древнегреческими играми сейчас более современное оборудование,чем раньше, еще так же раньше участники погибали на этих играх,сейчас же такого нету.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Смешали шоколадные конфеты,леденцы и карамель.Масса карамели равна m грамм,что в 1.7 раза меньше массы леденцов,а масса шоколадных конфет равна 630...
Русский язык
1.Выпишите прилагательные вместе с теми существительными,с которыми они согласуются.Обозначьте род и падеж прилагательных. Внезапно у самого борт...