Сравните древнегреческие и современные Олимпийские игры.    Общее:                                               Различия:     Древнегреческие игры                            Современные игры

Гость: Гость:

общее в том,что 1) и там и там была одна цель у участников это одержать победу,2) олимпийские игры и были и сейчас устраиваются для развлечения 3)используется спортивный инвинтарь. Различия в том,что по сравнению с древнегреческими играми сейчас более современное оборудование,чем раньше, еще так же раньше участники погибали на этих играх,сейчас же такого нету.