Найдите двадцать третий член арифметической прогрессии (аn), если а1 = -15 и d = 3
Алгебра
Найдите двадцать третий член арифметической прогрессии (аn), если а1 = -15 и d = 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a(n)=a1+d(n-1) a(23)= -15+d(23-1) a(23)=-15+22d a(23)=-15+22*3 a(23)=-15+66 a(23)=51 Ответ: 51.
Гость:
аn= a1 + ( n-1) d a23= -15+ 22 * 3= -15 +66= 51
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