Помогите пожалуйста! Мне нужно пословицы или стихотворение про числительное!

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Помогите пожалуйста! Мне нужно пословицы или стихотворение про числительное!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не имей сто рублей,а имей сто друзей. Семь раз отмерь,один раз отрежь. Один с сошкой,а семеро с ложкой. У семи нянек дитя без глазу. Семеро одного не ждут.
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