Смешали шоколадные конфеты,леденцы и карамель.Масса карамели равна m грамм,что в 1.7 раза меньше массы леденцов,а масса шоколадных конфет равна 630 граммов.Составьте выражение для вычисления массы смеси и упростите его.

Математика
Смешали шоколадные конфеты,леденцы и карамель.Масса карамели равна m грамм,что в 1.7 раза меньше массы леденцов,а масса шоколадных конфет равна 630 граммов.Составьте выражение для вычисления массы смеси и упростите его.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m+1.7m+630=1m+1.7m+630=2m+630
Гость:
По условию задачи имеем: Шок. конфеты - 630 г Леденцы - 1,7m г Карамель - m г. Все сложим и упростим: 630+1,7m+m=630+2,7m Ответ: 630+2,7m  
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