Смешали шоколадные конфеты,леденцы и карамель.Масса карамели равна m грамм,что в 1.7 раза меньше массы леденцов,а масса шоколадных конфет равна 630 граммов.Составьте выражение для вычисления массы смеси и упростите его.

Математика

Смешали шоколадные конфеты,леденцы и карамель.Масса карамели равна m грамм,что в 1.7 раза меньше массы леденцов,а масса шоколадных конфет равна 630 граммов.Составьте выражение для вычисления массы смеси и упростите его.

Автор: Гость