составь и вычисли выражения,заменив сумму однаковых слогаемых умножением.2+2+2+2+2+2+43=      2+2+2+2+2+2+2+58=      2+2+2+15+2=

Математика
составь и вычисли выражения,заменив сумму однаковых слогаемых умножением.2+2+2+2+2+2+43=      2+2+2+2+2+2+2+58=      2+2+2+15+2=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*6+43=12+43=55 2*7+58=14+58=72 2*4+15=8+15=23
Гость:
2+2+2+2+2+2+43=2*6+43=12+43=55 2+2+2+2+2+2+2+58=2*7+58=14+58=72 2+2+2+15+2=2*4+15=8+15=23
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