фонетический разбор слова оса
Русский язык
фонетический разбор слова оса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оса, о' - са, 2 слога [а' са] о [ а' ] - гласная, ударная с [с] - согл, тверд, глух, [ з ] а [а] - гласная безударная --------------------- 3буквы, 3 звука
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