фонетический разбор слова оса

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фонетический разбор слова оса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оса, о' - са, 2 слога [а' са] о [ а' ] - гласная, ударная с [с] - согл, тверд, глух, [ з ] а [а] - гласная безударная --------------------- 3буквы, 3 звука 
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