Длина окружности основания конуса равна 6П см, а его образующая 8 см. Найти S бок?
Геометрия
Длина окружности основания конуса равна 6П см, а его образующая 8 см. Найти S бок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2pR=6p, R=3 S=pRL=p*3*8=24p
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