Выполните синтаксический разбор предложения.- Горели в одно и то же время Коретный ряд ,Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская барки на Москве-Реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста...

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Выполните синтаксический разбор предложения.- Горели в одно и то же время Коретный ряд ,Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская барки на Москве-Реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста...

Автор: Гость