Выполните синтаксический разбор предложения.- Горели в одно и то же время Коретный ряд ,Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская барки на Москве-Реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста...
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Выполните синтаксический разбор предложения.- Горели в одно и то же время Коретный ряд ,Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская барки на Москве-Реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горели(глаг.,сказуемое) в(предл) одно и то же время(обстоятельство) Коретный ряд(сущ.,подлеж) ,Замоскворечье(сущ.,подлеж), Гостиный двор(сущ.,подлеж), Поварская барки(сущ.,подлеж) на Москве-Реке(сущ.,обстоятел.) и дровяной рынок(сущ.,подлеж) у Дорогомиловского(прил.,определение) моста(сущ.,обстоятельство.)...
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