помогите пожалуйста составить предложения со словами;1 на счет. 2 не смотря на. 3 на встречу 4.навстречу.
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помогите пожалуйста составить предложения со словами;1 на счет. 2 не смотря на. 3 на встречу 4.навстречу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевести деньги на счет больницы. Несмотря на усталость, мы с удовольствием поднялись на вершину горы Я торопился на встречу к девушке Я шел навстречу ветру
Гость:
1.Папа положил деньги на счёт в банк. 2.Несмотря на плохую погоду,мы пошли гулять. 2 вариант(если это деепричастие)Он шёл,не смотря по сторанам. 3.На встречу с писателем отправился наш корреспондент. 4.Навстречу мне бежал лохматый пёс.
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