почему летней ночью воздух над морем теплее чем вдали от моря

Українська література
почему летней ночью воздух над морем теплее чем вдали от моря
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большие водные объекты (крупные озера, реки, моря, океаны) являются большими резервуарами воды. Так как вода сама по себе является менее теплопроводной, чем грунт, водный объект по сути выполняет роль термостата. Вода в нем теплее окружающей поверхности, поэтому, когда Солнце заходит, оно начинает «отдавать» тепло назад, в атмосферу.
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