Ни одна карбоновая кислота не риагирует с : а)C2H5OH                                                                          б)PCI5                                                                       в)C6H5CH3               ...

Химия
Ни одна карбоновая кислота не риагирует с : а)C2H5OH                                                                          б)PCI5                                                                       в)C6H5CH3                                                                       г) NH3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однозначно, ни а ни г. Я бы отметил б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите пожалуйста составить предложения со словами;1 на счет. 2 не смотря на. 3 на встречу  4.навстречу.
Ответить
Українська література
почему летней ночью воздух над морем теплее чем вдали от моря
Ответить
Литература
помогите пожалуйста написать сочинение по одной из тем по роману М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени": 1.Печорин и Максим Максимыч 2.Женские образ...
Ответить
Русский язык
фонетический разбор слова оса
Ответить
Геометрия
Длина окружности основания конуса равна 6П см, а его образующая 8 см. Найти S бок?
Ответить