Ни одна карбоновая кислота не риагирует с : а)C2H5OH б)PCI5 в)C6H5CH3 ...
Химия
Ни одна карбоновая кислота не риагирует с : а)C2H5OH б)PCI5 в)C6H5CH3 г) NH3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однозначно, ни а ни г. Я бы отметил б
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