НАЙДИТЕ В ЭТОМ ТЕКСТЕ ПОЛНОГЛАСНЫЕ СОЧЕТАНИЯ В КОРНЕМ)))) ПЛИЗ))))) Лялин вывел нас на глухую дорогу. -Прямо ступайте, -показал он, -покамест не упрётесь в мшары,в сухое болото.А там пойдёт тропинка... Он попращался и ушёл. Дор...
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НАЙДИТЕ В ЭТОМ ТЕКСТЕ ПОЛНОГЛАСНЫЕ СОЧЕТАНИЯ В КОРНЕМ)))) ПЛИЗ))))) Лялин вывел нас на глухую дорогу. -Прямо ступайте, -показал он, -покамест не упрётесь в мшары,в сухое болото.А там пойдёт тропинка... Он попращался и ушёл. Дорога привела нас к невысокому обрыву.Под ним расстилались мшары -густое и прогретое до корней берёзовые и сосновые мелкооесье.Деревца тянулись из глубокого мха.Тяжёлый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье. ОТВЕТЬТЕ ПЛИЗЗЗ УМОЛЯЮ))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогу(оро),болото(оло),дорога(оро),деревца(ере).
Гость:
Дорогу (оро), болото (оло), деревца(ере)глубокого (око)
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