НАЙДИТЕ В ЭТОМ ТЕКСТЕ ПОЛНОГЛАСНЫЕ СОЧЕТАНИЯ В КОРНЕМ)))) ПЛИЗ))))) Лялин вывел нас на глухую дорогу. -Прямо ступайте, -показал он, -покамест не упрётесь в мшары,в сухое болото.А там пойдёт тропинка... Он попращался и ушёл. Дор...

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НАЙДИТЕ В ЭТОМ ТЕКСТЕ ПОЛНОГЛАСНЫЕ СОЧЕТАНИЯ В КОРНЕМ)))) ПЛИЗ))))) Лялин вывел нас на глухую дорогу. -Прямо ступайте, -показал он, -покамест не упрётесь в мшары,в сухое болото.А там пойдёт тропинка... Он попращался и ушёл. Дорога привела нас к невысокому обрыву.Под ним расстилались мшары -густое и прогретое до корней берёзовые и сосновые мелкооесье.Деревца тянулись из глубокого мха.Тяжёлый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье. ОТВЕТЬТЕ ПЛИЗЗЗ УМОЛЯЮ))))

Автор: Гость