цели россии и швеции в северной войне 1700-1721

Обществознание
цели россии и швеции в северной войне 1700-1721
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия хотела полностью владеть Балтиским и Финским заливом  так как в тот момент у них были проблемы с торговлей  Щвецария хотела вернут свой захваченые территорий
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