первое поле больше вторго в 5 раз вторе меньше первого на 23,2га
Математика
первое поле больше вторго в 5 раз вторе меньше первого на 23,2га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть второе поле х,тогда первое 5х Составим уравнение 5х-х=23.2 4х=23,2 х=23.2:4 х=5.8 га площадь второго поля 5,8*5= 29 га площадь первого поля
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