an во второй - cn во второй -ap+ap во второй -cp-cp во второй.Представить многочлен в виде произведения двучлена и трехчлена.

Алгебра

an во второй - cn во второй -ap+ap во второй -cp-cp во второй.Представить многочлен в виде произведения двучлена и трехчлена.

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