an во второй - cn во второй -ap+ap во второй -cp-cp во второй.Представить многочлен в виде произведения двучлена и трехчлена.
Алгебра
an во второй - cn во второй -ap+ap во второй -cp-cp во второй.Представить многочлен в виде произведения двучлена и трехчлена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В условии допущена ошибка: должно быть (+ср) [latex]an^2-cn^2-ap+ap^2+cp-cp^2=(an^2-cn^2)+(ap^2-cp^2)-(ap-cp)=n^2(a-c)+p^2(a-c)-p(a-c)=(a-c)(n^2+p^2-p)[/latex]
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