Одно - два предложения на тему "Почему мы изучаем историю?"

Обществознание
Одно - два предложения на тему "Почему мы изучаем историю?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы изучаем историю потому-что это надо для дальнеёшего развития в сфере образования.  Мы изучаем историю потому-что если мы не будем её изучать мы будем везде тставать. Если где-то ошибки испрвь
Гость:
мы изучаем историю потому что мы должны знать ее и если нас спросят о чем либо чтолы мы смогли ответить на вопрос
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