помогите написать сочинение 5-6 предложений на тему путешествие капельки воды

Гость: Гость:

жила-была капелька воды. Жила она высоко высоко в небе, на тучке. однажды, солнечным днем, тучка, где жила капелька, столкнулась с другой тучей, и вдруг, грянул гром, вспыхнула молния, и наша капелька, вместе с миллионами своих сестер, вдруг стала падать вниз на землю. Упав на землю, капелька испугалась, ведь она не знала, что она будет делать на земле одна, однако в этот момент, рядом с капелькой стали приземляться ее сестры и все вместе они образовали небольшую лужицу. Целый день наша капелька лежала на земле вместе со своими сестрами, а день становился все жарче и жарче. капельке стало очень жарко, она стала наблюдать как ее сестры постепенно испарялись и куда-то исчезали. капелька испугалась, она подумала, что наступили последние секунды ее жизни и в этот момент она испарилась. Но через некоторое время капелька поняла, что она вновь находиться высоко-высоко в небе, на своей тучке и в этот момент капелька вдруг поняла, что даже если она снова упадет на небо, то через некоторое время она вновь вернеться к своей тучке и так будет всегда.