Высота горы Арарат над уровнем моря(абсолютная высота) составляет 5165м, а относительная высота 4365м. Сколько примерно % составляет относительная высота от абсолютной высоты?

Математика

Высота горы Арарат над уровнем моря(абсолютная высота) составляет 5165м, а относительная высота 4365м. Сколько примерно % составляет относительная высота от абсолютной высоты?

Автор: Гость