Высота горы Арарат над уровнем моря(абсолютная высота) составляет 5165м, а относительная высота 4365м. Сколько примерно % составляет относительная высота от абсолютной высоты?  

Математика
Высота горы Арарат над уровнем моря(абсолютная высота) составляет 5165м, а относительная высота 4365м. Сколько примерно % составляет относительная высота от абсолютной высоты?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5165м - 100% 4365м- х% х=4365*100/5165=84,5%(можно округлить до 85%) Ответ: 85%
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