СПЕШИ И Разбери по членам предложения:Весной солнце льет на землю теплые лучи. составь схему этого предложения

Русский язык
СПЕШИ И Разбери по членам предложения:Весной солнце льет на землю теплые лучи. составь схему этого предложения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной - обстоятельство Солнце - подлежащее Льет - сказуемое На землю - либо дополнение, либо обстоятельство (и то, и то подойдет) Теплые - определение Лучи - дополнение [-.- - = --(-.-) ~ -- ]. 2 способ(он правильнее и грамотнее). [- =]
Гость:
Весной(обстоятельство, волнистой линией) солнце(подлежащее, одной чертой) льёт(сказуемое, двумя чертами) на землю(дополнение, пунктиром _ _ _) тёплые(определение волнистой линеей) лучи(дополнение пунктиром _ _ _). схема: подлежащее(одной чертой) сказуемое(двумя чертами).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на 3кгмасла взяли 16 кг семечек,сколько надо семечек на 15 кг масла?
Ответить
Математика
Высота горы Арарат над уровнем моря(абсолютная высота) составляет 5165м, а относительная высота 4365м. Сколько примерно % составляет относительная ...
Ответить
Русский язык
Самодиктант.Подбери и запиши 15-20 глаголов с изученными орфограммами(частица не,-тся и ться,мягкий знак после шипящих в неопределённой форме и в ф...
Ответить
Українська література
помогите написать сочинение 5-6 предложений на тему путешествие капельки воды
Ответить
Алгебра
Найти первый член и разность арифметической прогрессии (bn) если b16= - 37 и b6= -7
Ответить