СПЕШИ И Разбери по членам предложения:Весной солнце льет на землю теплые лучи. составь схему этого предложения
Русский язык
СПЕШИ И Разбери по членам предложения:Весной солнце льет на землю теплые лучи. составь схему этого предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной - обстоятельство Солнце - подлежащее Льет - сказуемое На землю - либо дополнение, либо обстоятельство (и то, и то подойдет) Теплые - определение Лучи - дополнение [-.- - = --(-.-) ~ -- ]. 2 способ(он правильнее и грамотнее). [- =]
Гость:
Весной(обстоятельство, волнистой линией) солнце(подлежащее, одной чертой) льёт(сказуемое, двумя чертами) на землю(дополнение, пунктиром _ _ _) тёплые(определение волнистой линеей) лучи(дополнение пунктиром _ _ _). схема: подлежащее(одной чертой) сказуемое(двумя чертами).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Высота горы Арарат над уровнем моря(абсолютная высота) составляет 5165м, а относительная высота 4365м. Сколько примерно % составляет относительная ...
Русский язык
Самодиктант.Подбери и запиши 15-20 глаголов с изученными орфограммами(частица не,-тся и ться,мягкий знак после шипящих в неопределённой форме и в ф...
Українська література