СПЕШИ И Разбери по членам предложения:Весной солнце льет на землю теплые лучи. составь схему этого предложения

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Весной - обстоятельство Солнце - подлежащее Льет - сказуемое На землю - либо дополнение, либо обстоятельство (и то, и то подойдет) Теплые - определение Лучи - дополнение [-.- - = --(-.-) ~ -- ]. 2 способ(он правильнее и грамотнее). [- =]