от турбазы до озеро ,куда отправились туристы,12 км .пройдя несколько километров,туристы остановились на отдых.затем они прошли еще 2 км.после этого до озера им осталось пройти в 3 раза больше расстояние,чем они прошли после от...

Математика

от турбазы до озеро ,куда отправились туристы,12 км .пройдя несколько километров,туристы остановились на отдых.затем они прошли еще 2 км.после этого до озера им осталось пройти в 3 раза больше расстояние,чем они прошли после отдыха.на каком расстояние от базы туристы остановливались на отдых.

Автор: Гость