от турбазы до озеро ,куда отправились туристы,12 км .пройдя несколько километров,туристы остановились на отдых.затем они прошли еще 2 км.после этого до озера им осталось пройти в 3 раза больше расстояние,чем они прошли после от...
Математика
от турбазы до озеро ,куда отправились туристы,12 км .пройдя несколько километров,туристы остановились на отдых.затем они прошли еще 2 км.после этого до озера им осталось пройти в 3 раза больше расстояние,чем они прошли после отдыха.на каком расстояние от базы туристы остановливались на отдых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*3=6 км от места отдыха до озера 6+2 = 8 км расстояние 12-8=4 км от базы к месту отдыха
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