Фиолетовый свет имеет длину волны в вакууме 0,4 µm (микрометра). Найти: а. массу покоя светового кванта б. частоту излучения в. импульс кванта
Физика
Фиолетовый свет имеет длину волны в вакууме 0,4 µm (микрометра). Найти: а. массу покоя светового кванта б. частоту излучения в. импульс кванта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a. m= hv/c^2=h/cλ=6.626*10^-34 /3*10^8*0.4*10^-6= б. v=c/λ=3*10^8/0.4*10^-6= в. p=h/λ=6.626*10^-34 /0.4*10^-6= h- постоянная Планка=6.626*10^-34 Дж с c-скорость света=3*10^8 м/с λ-Фиолетовый свет имеет длину волны в вакууме 0,4 µm =0.4*10^-6 м v-частота
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