Длину прямоугольника уменьшили на 20%. На сколько процентов надо увеличить ширину прямоугольника, чтобы его площадь не изменилась? СРОЧНО PLEASE!

Алгебра
Длину прямоугольника уменьшили на 20%. На сколько процентов надо увеличить ширину прямоугольника, чтобы его площадь не изменилась? СРОЧНО PLEASE!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S=a*b после того как Длину прямоугольника уменьшили на 20%     S=0,8a*b 2)1/0,8=1,25 3)(1,25-1)*100%=25%  значит ширину прямоугольник надо увеличить на 25%    Ответ: ширину прямоугольник надо увеличить на 25% рад если помог)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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