Длину прямоугольника уменьшили на 20%. На сколько процентов надо увеличить ширину прямоугольника, чтобы его площадь не изменилась? СРОЧНО PLEASE!

Гость: Гость:

1) S=a*b после того как Длину прямоугольника уменьшили на 20% S=0,8a*b 2)1/0,8=1,25 3)(1,25-1)*100%=25% значит ширину прямоугольник надо увеличить на 25% Ответ: ширину прямоугольник надо увеличить на 25% рад если помог)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))