Довжина прямокутника становить 12см,це у 2 рази більше,ніж сторона квадрата.Ширина прямокутника на 2 см коротша за сторону квадрата.Знайди периметри квадрата і прямокутника.
Математика
Довжина прямокутника становить 12см,це у 2 рази більше,ніж сторона квадрата.Ширина прямокутника на 2 см коротша за сторону квадрата.Знайди периметри квадрата і прямокутника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/2=6см -сторона квадрата 6-2=4см- ширина прямокутника 12х4=48см- периметр прямокутника 6х6=36см- периметр квадрата
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