Довжина прямокутника становить 12см,це у 2 рази більше,ніж сторона квадрата.Ширина прямокутника на 2 см коротша за сторону квадрата.Знайди периметри квадрата і прямокутника.

Математика

Довжина прямокутника становить 12см,це у 2 рази більше,ніж сторона квадрата.Ширина прямокутника на 2 см коротша за сторону квадрата.Знайди периметри квадрата і прямокутника.

Автор: Гость