Через вершину прямого угла C равнобедренного прямоугольного треугольника ABC проведена плоскость альфа, параллельная гипотенузе и составляющая с катетом угол 30 градусов. найдите угол между плоскостью ABC и альфа. Помогите пожа...
Геометрия
Через вершину прямого угла C равнобедренного прямоугольного треугольника ABC проведена плоскость альфа, параллельная гипотенузе и составляющая с катетом угол 30 градусов. найдите угол между плоскостью ABC и альфа. Помогите пожалуйста решить, желательно подробно и с рисунком.
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