Яйцо, Личинки, Имаго как называется такой тип развития
Биология
Яйцо, Личинки, Имаго как называется такой тип развития
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
такой тип называется триунгулин
Гость:
Такоу тип называется- Триунгулин!!!!!
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