При любом натуральном n сумма n первых членов последовательности вычисляется по формуле Sn=4n^4-3n. Найдите третий член этой последовательности
Алгебра
При любом натуральном n сумма n первых членов последовательности вычисляется по формуле Sn=4n^4-3n. Найдите третий член этой последовательности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем S3 = 4*3^4 - 3*4= 4*81-12=312 найдем S2 = 4*2^4-3*2=64-6=58 тогда третий член последовательности равен 312-58=254 Ответ: 254
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
1. Какие признаки следует дополнить к необходимым элементам определения понятия «человеческая деятельность»? 1) Проявление активности; 2) ......
Физика
Русский язык
Математика