При любом натуральном n сумма n первых членов последовательности вычисляется по формуле Sn=4n^4-3n. Найдите третий член этой последовательности

Алгебра
При любом натуральном n сумма n первых членов последовательности вычисляется по формуле Sn=4n^4-3n. Найдите третий член этой последовательности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем S3 = 4*3^4 - 3*4= 4*81-12=312 найдем S2 = 4*2^4-3*2=64-6=58 тогда третий член последовательности равен 312-58=254 Ответ: 254
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