При любом натуральном n сумма n первых членов последовательности вычисляется по формуле Sn=4n^4-3n. Найдите третий член этой последовательности

Алгебра

При любом натуральном n сумма n первых членов последовательности вычисляется по формуле Sn=4n^4-3n. Найдите третий член этой последовательности

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