геде приставка в слове запятая

Русский язык
геде приставка в слове запятая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приставка за, пят корень, ая окончание
Гость:
в этом слове приставка ЗА,корень ПЯТ,а окончание АЯ
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