1. Какие признаки следует дополнить к необходимым элементам определения понятия «человеческая деятельность»? 1) Проявление активности; 2) .........................................; 3) .....................................

География
1. Какие признаки следует дополнить к необходимым элементам определения понятия «человеческая деятельность»? 1) Проявление активности; 2) .........................................; 3) ........................................ .
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игра, поведение, отношение
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